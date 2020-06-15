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İlginç pankartla evlenme teklifinde bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta sevilen siması Özkan Esen, güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Yarbaşına evlenme teklifinde bulundu.Bir restoranda gerçekleşen sürpriz evlenme teklifinde pankart hazırlatan minik, pankarta "Salonda uyuyakaldığımda kalk yerine yat diyenim olur musun" yazdırdı.

Zonguldak’ta sevilen siması Özkan Esen, güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Yarbaşına evlenme teklifinde bulundu.
Bir restoranda gerçekleşen sürpriz evlenme teklifinde pankart hazırlatan minik, pankarta "Salonda uyuyakaldığımda kalk yerine yat diyenim olur musun" yazdırdı. Pankartı gören Yarbaşı, çok mutlu olduğunu belirterek Esen’e ’evet’ dedi.
Sürpriz evlenme teklifinde Minik ve sevgilisi Nazmiye Yarbaşın’ın heyecanlı ve mutlulukları gözlerinden okundu. Çiftin bu mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

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