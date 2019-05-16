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İlginç yasa! Eğer bunu yaparsanız yandınız

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Tatiller, yalnızca sıcak anılar ve parlak izlenimler bırakması gereken uzun süre beklenen bir eğlence zamanıdır. Bununla birlikte, bazı ülkelerdeki garip kısıtlamalar, istekli turistlerin başını yasalarla derde sokabilir. İşte o yerler...

İlginç yasa! Eğer bunu yaparsanız yandınız

Bugün hazır yaz tatili yaklaşmışken fotoğraf çekmenin yasak olduğu yerlerin bir listesini sizler için bir araya getirdik. Eğer yolunuz buralara düşerse bunları bilmenizde yarar var.

8. Amsterdam, Hollanda

Amsterdam'daki Red Light District, genelevleri, kanalları ve kafeleriyle ünlüdür. Şehrin bu bölümünde, yerel mülk sahipleri, turistlerin pencerelerde duran kadınların fotoğraflarını çekmesinden nefret ediyorlar. Bir kamera taşıyarak bu yere giriş yaparsanız, en iyi ihtimalle, birisi onu sert bir şekilde çekerek çıkarabilir. En kötü ihtimalle, dayak yeme ihtimaliniz var.

7. Güney Kore

Bu ülkede, kadınların izinsiz olarak fotoğraflanması yasaktır - halka açık yerlerde bile. Bu kurala uymayı ihmal etmek, cinsel taciz eylemi olarak kabul edilir. Kişi para cezasıyla ve 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

6. ABD

Amerika Birleşik Devletleri'nde fotoğraf çekmeyle ilgili yasalar Güney Kore’den çok daha rahat. Yine de, bazı özel mülklerin fotoğraflarını çekerseniz başınız derde girebilir. Her zaman önce mülkün sahibinden fotoğraf çekmek için izin almanız önerilir. Ve en önemlisi, her zaman yasaklama işaretlerine dikkat edin.

5. Birleşik Arap Emirlikleri

Yasak yerlerde fotoğraf çekmek, 1 ila 3 ay hapis cezasına ve 1.361 dolar para cezasına neden olabilir. Birçok yerde, yerel batıl inançlar nedeniyle kamera kullanmak yasaktır. Ayrıca, hükümet binalarını, belirli köprüleri ve şeyhlerin saraylarını fotoğraflayamazsınız.

4. Kuzey Kore

Bu ülkeyi ziyaret etmek istiyorsanız, hareketleriniz ve davranışlarınızla ilgili ciddi kısıtlamalara hazır olun. Kuzey Kore'de otelinizi rehber olmadan bırakmanıza izin verilmez, rehberin izni olmadan da fotoğraf çekemezsiniz. Buna uymadığın zaman, kendini daha kötü bir şeyle karşı karşıya bulacaksın.

3. İngiltere

İngilizler, turistlere anlayışlı davranma eğilimindedir. Ülkenin hemen her yerinde amatör fotoğraflar çekebilirsiniz, ancak ticari fotoğrafçılık özel izin gerektirir. Örneğin, Trafalgar Meydanı ve Parlamento Meydanı'ndaki ticari çekimler ancak Londra Belediye Başkanının izniyle yapılabilir.

2. Japonya

Japonya'da bazı tapınak ve heykellerin fotoğraflanması yasaktır. Görünüşe göre, enstantane almak ruhları rahatsız edebilir. Bazıları yılın belli zamanlarında yasak olurken, bazıları hiç fotoğraflanmamalıdır.

1. Cezayir

Cezayir'in, özellikle güneyi oldukça muhafazakar. Erkeklerin fotoğraflarını ancak onaylarını aldıktan sonra çekebilirsiniz. Kadınlar, mülkleri olarak kabul edildiklerinden yalnızca eşlerinin veya babalarının rızasıyla fotoğraflanabilir. Köprü, baraj ve askeri nesnelerin fotoğrafını çekmek kesinlikle yasaktır.

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