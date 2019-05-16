İlginç yasa! Eğer bunu yaparsanız yandınız

Bugün hazır yaz tatili yaklaşmışken fotoğraf çekmenin yasak olduğu yerlerin bir listesini sizler için bir araya getirdik. Eğer yolunuz buralara düşerse bunları bilmenizde yarar var.

8. Amsterdam, Hollanda

Amsterdam'daki Red Light District, genelevleri, kanalları ve kafeleriyle ünlüdür. Şehrin bu bölümünde, yerel mülk sahipleri, turistlerin pencerelerde duran kadınların fotoğraflarını çekmesinden nefret ediyorlar. Bir kamera taşıyarak bu yere giriş yaparsanız, en iyi ihtimalle, birisi onu sert bir şekilde çekerek çıkarabilir. En kötü ihtimalle, dayak yeme ihtimaliniz var.

7. Güney Kore

Bu ülkede, kadınların izinsiz olarak fotoğraflanması yasaktır - halka açık yerlerde bile. Bu kurala uymayı ihmal etmek, cinsel taciz eylemi olarak kabul edilir. Kişi para cezasıyla ve 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

6. ABD

Amerika Birleşik Devletleri'nde fotoğraf çekmeyle ilgili yasalar Güney Kore’den çok daha rahat. Yine de, bazı özel mülklerin fotoğraflarını çekerseniz başınız derde girebilir. Her zaman önce mülkün sahibinden fotoğraf çekmek için izin almanız önerilir. Ve en önemlisi, her zaman yasaklama işaretlerine dikkat edin.