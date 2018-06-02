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İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda gerçekleşen kongresinde yine gerginlik hat safhaya çıktı. Zeki İzci'nin konuşmasının ardından tribünlerde karşılıklı gerginlik yaşanırken, yönetici İlhan Ekşioğlu ve Ali Cenk Başak, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü.

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

Fenerbahçe'nin beklenen seçimli olağan genel kurulu yapılan konuşmalarla başlarken, sık sık tribünler arasında gerginlik yaşandı. Genel Kurul Üyesi Zeki İzci, yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ı eleştirirken, "Başkanım artık emeklilik vaktiniz geldi" ifadelerini kullandı.

İzci konuşmasında Aziz Yıldırım'ı eleştirirken, "20 yıllık başkanlığınız döneminde ezeli rakibimiz 9 kez şampiyon oldu. Kendini 3 büyükler içinde gösteren küçük bir takım da 4 kez şampiyon oldu" dedi. İzci'nin konuşmasının ardından tribünlerden büyük tepki gelirken, kürsünün önüne gelen bir grup Zeki İzci'nin önünü kesti. Bu sırada Yönetim Kurulu masasında oturan yöneticilerden İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'yi durdurarak el hareketleriyle sert biçimde tepki gösterdi.

İlhan Ekşioğlu, İzci'nin yanağına parmağıyla fiziksel müdahalede de bulundu. Ekşioğlu'nun ardından bir diğer yönetici Ali Cenk Başak, oturduğu yerden gelerek İzci'nin üzerine yürüdü.

Görevliler Zeki İzci'yi buradan uzaklaştırırken Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yerinden kalkarak duruma müdahale etti. "Burayı ben yönetiyorum. Kimsenin tarafında değilim" diyerek uyarıda bulunan Vefa Küçük, saha içindekilere de seslenerek, soyunma odalarına yönelen koridordan içeriye gitmelerini istedi.

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İlhan Ekşioğlu Zeki İzci Fenerbahçe

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