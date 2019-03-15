İlhan Mansız sevenlerine müjdeyi verdi

Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, sürpriz bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten ayrılmasının ardından hakkında çeşitli spekülasyonlar çıkmasına karşın Şenol Güneş, ünlü futbol adamına sahip çıkmış ve ayrılışının kaynağını yönetim olduğunu aktarmıştı.
Mansız, yaşananların ardından Almanya'ya gitmişti. Ünlü futbol adamı, yeni projesi olduğunu buradan duyurdu. İlhan Mansız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Perşembe'ler sadece #tbt için değil, yeni projeler için de vardır." diyerek müjdeli haberi vermiş oldu.
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