SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. İlhan Palut: Artık kazanmak istiyoruz

İlhan Palut: Artık kazanmak istiyoruz

GÖZTEPE HABERLERİ  | 24.10.2020 08:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Artık kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var" dedi.

İlhan Palut: Artık kazanmak istiyoruz

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, karşılaşmaya başladıkları ilk 11'le topa sahip olan ve iyi pas yapan bir takım düşüncesini sahaya yansıtmak istediklerini kaydetti.

Ancak yaptıkları erken top kayıplarının organize olmalarını engellediğini belirten Palut, şunları kaydetti:

"İlk yarıda rakibimizin de bizim de pozisyonlarımız oldu ama genel anlamda rakibimizin topa daha hakim olduğu bir devre oynandı. İkinci yarıda ise takımımızın dinamizmi arttı özellikle son yarım saat geçiş atakları adına çok elverişli alanlar doğdu. Burada bazen son pas bazen de son vuruş kalitesi anlamında sonuca varamadık ve karşılaşma berabere sona erdi. Artık kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var, çok çalışarak bir sonraki maçımızda bunu başarmak istiyoruz."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
''Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı''''Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta kritik atamalar
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta kritik atamalar
SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş istifa kararı!
SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş istifa kararı!
Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!
Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!
Çırılçıplak poz vermişti... Bakın başına ne geldi!
Çırılçıplak poz vermişti... Bakın başına ne geldi!
Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar
Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Göztepe, Nevzat Güzelırmak'a ağlıyor
Göztepe, Nevzat Güzelırmak'a ağlıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Göztepe'de yeni imza
Göztepe'de yeni imza
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlhan Palut: Artık kazanmak istiyoruz
'Artık kazanmak istiyoruz'
Göztepe'den Fenerbahçe maçı tepkisi! ''Penaltı öncesi faul var''
''Penaltı öncesi faul var!''
Guilherme: Fenerbahçe'ye bu kadar oynanır
''Fenerbahçe'ye bu kadar oynanır''
Mehmet Sepil: Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı
''Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı''
Göztepe ve A Milli Takım’ın efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti
Göztepe, Nevzat Güzelırmak'a ağlıyor
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de F.Bahçe mesaisi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.