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İlhan Palut: “Çok değerli bir 3 puan aldık”

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.10.2024 09:33
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Bodrum FK karşılaşmasında çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

İlhan Palut: “Çok değerli bir 3 puan aldık”

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Bodrum FK’yı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ikinci yarıda oyunu daha fazla domine ettiklerini ve oyuna giren oyuncularının katkısıyla galibiyete ulaştıklarını belirtti.

Palut, "Oyun içi iştah ve arzuyla birleştirdiklerinden bugüne kadar aslında birlikte güzel bir etki bıraktılar, güzel sonuçlar aldılar. Bunun bilinciyle geldik. Oyuna baktığımız zaman aslında beklediğimize yakın bir oyun oldu. Topun daha çok bizde olacağı, Bodrumspor’un yine savunmalarını agresif bir şekilde yapacağı, kontra ataklarla etkili olabilecekleri, direkt toplar ve duran toplarla da fırsat yakalamaya çalışan bir takım olduklarını biliyorduk. Top bizde kaldı, evet, ama özellikle ilk yarı boyunca rakip kaleyi tehdit etmekten uzaktık, 1-2 girişim dışında. Burada Bodrumspor’un duran toptan yakaladığı net bir pozisyon vardı. O, bizim adımıza açık bir kırılma anıydı. Çok yakından çünkü refleksle kalecimiz kurtardı. İkinci yarı boyunca oyunu daha fazla domine ettik. Oyuna giren oyuncularımız katkı yaptılar ve güzel bir dakikada golü bulduk. Çok değerli bir 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Bodrum ekibine kalan maçlarına başarılar dileyen Palut, "Çok kötü bir başlangıç yaptık ve son iki haftada galibiyet aldık ama hala ligin kötü başlayan takımlarından birisiyiz. 5 mağlubiyet, 3 galibiyet; durumumuz iyi değil. Bunu düzeltmek için hem daha iyi oynamaya çalışacağız çünkü gerçekten bu 5 mağlubiyetten sonra oyuncuların hiçbir şey olmamış gibi performans göstermelerini, baskı altında olmamalarını beklemek çok zor. Burada belki yine daha sağlam basacağız. Çok daha iyi mücadele etmemiz, çok daha iyi oynamamız lazım ve hala istemediğimiz yerlerdeyiz. Buradan yukarı çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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İlhan Palut
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