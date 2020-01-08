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  4. İlhan Palut: "Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Veli Çetin Antalya kampı kadrosunda yer almayacak"

İlhan Palut: "Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Veli Çetin Antalya kampı kadrosunda yer almayacak"

İZMİR HABERLERİ  | 08.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Veli Çetin’in Antalya kampı kadrosunda yer almayacağını ifade ederek, "Belirlediğimiz oyuncular var, bunların görüşmeleri yapılıyor.

İlhan Palut: "Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Veli Çetin Antalya kampı kadrosunda yer almayacak"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Veli Çetin’in Antalya kampı kadrosunda yer almayacağını ifade ederek, "Belirlediğimiz oyuncular var, bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer süreç işi. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz" dedi.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, sezona iyi başlayamadıklarını fakat ikinci bölümde bir çıkış yakaladıklarını söyledi. İlk yarıyı 23 puanla bitirdiklerini belirten Palut, "Göztepe takımı daha iyisini yapabilirdi. Özellikle son 3 haftaya baktığımız zaman 2 deplasman maçından istemediğimiz mağlubiyetlerle ayrıldık. Bunlar belki puanlarla geçilseydi, ilk yarıyı iyi bir puan ve performansla bitirebildiğimizi söyleyebilirdim. İlk yarıyı özetleyecek olursak bence ne çok iyi ne çok kötü, ortalama seviyede bir ilk yarı geçirmiş olduk" dedi.
Palut, ligin ilk devresinin son haftalarında sahaya yansıttıkları istekli futbolu sürdüreceklerini belirterek, "Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Antalya’da Eren, Yasin ve Veli bizimle olmayacak"
3 futbolcunun Antalya kampında olmayacağını açıklayan İlhan Palut, "Bugün başlayacakları Antalya kampında Aytemiz Alanyaspor’la bir hazırlık maçı yapacağız. Antalya’da Eren, Yasin ve Veli bizimle olmayacak. Biliyorsunuz 34 kişilik kadromuz vardı. Bazı genç oyuncularımız var. Bunların daha verimli antrenman yapması, daha da önemlisi düzenli maç oynayabilecekleri bir yerde gelişim gösterebilmesi adına kamp süreciyle beraber kiralık verebileceğimiz takımlarla görüşeceğiz. Bu 3 oyuncu dışında genç oyuncularımızı da kiralık verip, takımımızı mutlaka ideal bir çalışma seviyesi sayısına getirmemiz gerekecek" diye konuştu.
Palut, yollarını ayırdıkları isimlerin son güne kadar profesyonelce çalıştığını kaydederek, "Bazen bazı futbolcular için hava değişimi gerçekten performans adına olumlu etkiler oluşturuyor. Bizim de kendi oyun planımızda daha da yoğunlaşmamız adına sayımızı düşürmemiz gerekiyor. Hiçbir ayrılık çok sevindirici değil; ama bazen futbolda bunu önüne geçemiyorsunuz, yaşanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yönetim yeni kadro için temas halinde"
Ara transfer döneminde kadrolarına 2 veya 3 ismi eklemeyi düşündüklerini kaydeden Palut, "Belirlediğimiz oyuncular var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer süreç işi. Yönetim kurulumuz gerçekten çalışıyor. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz" dedi.
Ligin ilk yarısında sakatlanan Andre Poko’nun Antalya kampında takıma katılacağını belirten İlhan Palut, ne zaman hazır olacağının kampta belli olacağını, Atınç Nukan’ın ise tedavi sürecinin devam ettiğini vurguladı.

İlhan Palut:

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