İlhan Palut kötü haberi paylaştı! ''Mithat Pala'nın görüntüsü iç açıcı değil''

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

"İLK GÖRÜNTÜSÜ İÇ AÇICI DEĞİL"

İlhan Palut, "Mithat Pala için üzgünüz. Bileğinde bir kırık şüphesi var, hastanede kontrolleri yapılıyor. İlk görüntü iç açıcı değil." dedi.

"BÖYLE KÖTÜ DEPLASMANDA BÖYLE KÖTÜ DEFANS YAPARSANIZ..."

İlhan Palut, "Savunma anlamında hiç iyi günümüzde değildik. Çok kötü günümüzdeydik. Ofansif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık, direndik. Böyle kötü deplasmanda böyle kötü defans yaparsanız, belki böyle kötü skor olmaz ama yenilirsiniz. Gelen topların birçoğunun gol olması, hak ettiğimiz yenilgiyi daha ağır bir hale getirdi. Toparlanacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.





