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Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmıyor! İki futbolcunun sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kadro derinliğini artırmak ve yabancı kontenjanında yer açmak için kış transfer dönemine hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda operasyon düğmesine basıldı. Beklentilerin uzağında kalan Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile sözleşme feshi görüşmelerinin yapılacağı öğrenildi.

Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmıyor! İki futbolcunun sözleşmesi feshediliyor
Emre Şen

Ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına hız veren Galatasaray'da teknik heyet, performansından memnun olmadığı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Okan Buruk'un onay vermediği iki genç yabancı futbolcu için kulüpleriyle anlaşma sağlanması halinde sözleşme feshi yoluna gidilecek.

OPSİYONLARI KULLANILMAYACAK

Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmıyor! İki futbolcunun sözleşmesi feshediliyor 1

Sarı-kırmızılı kulübün, kadroda istikrar sağlayamayan Lesley Ugochukwu'nun 22,5 milyon euro ve El Chadaille Bitshiabu'nun 28 milyon euroluk yüksek satın alma opsiyonlarını kullanmama kararı aldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSLARI BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA KALDI

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de Konyaspor karşısında sadece 21 dakika süre bulabilen El Chadaille Bitshiabu ile Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta toplam 123 dakika sahada kalabilen Lesley Ugochukwu, teknik heyetin gözüne giremedi. Yönetim, yabancı kontenjanında yer açmak adına iki oyuncunun kulüpleriyle yapılan kiralık sözleşmelerini erken sonlandırmak için resmi temaslara başlayacak.

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