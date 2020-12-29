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İlhan Palut ve Çağdaş Atan, PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.12.2020 17:26 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İlhan Palut ve Çağdaş Atan, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- GÖZTEPE A.Ş Kulübü antrenörü İLHAN PALUT'un 26.12.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü ÇAĞDAŞ ATAN'ın 27.12.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 27.12.2020 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü doktoru MUHAMMED HAKAN AYAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 27.12.2020 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü kaleci antrenörü ABDULLAH KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü yardımcı antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın 28.12.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü idarecisi FARUK TAŞSETEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü idarecisi BÜNYAMİN SARITAŞ'ın 28.12.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Kulübü futbolcusu YASİN PEHLİVAN'ın 28.12.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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