Ilıca ve Yoncalı’da kiosklar hizmete girdi

Kütahyalıların 7 gün 24 saat boyunca su yükleme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şehrin farklı noktalarında yer alan kiosk uygulama noktalarına Ilıca ve Yoncalı Mahalleleri de dahil oldu. Ilıca’da Aquapark’ın hemen yanına, Yoncalı’da da Yoncalı Mesire Alanı’nın girişine yerleştirilen kiosklarla Kütahyalılar, şehir merkezine gelmeye gerek kalmadan su yükleme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Şehrin 25 farklı noktasında hizmet veren kiosklarla vatandaşların hem hayatı kolaylaşıyor hem de zamandan tasarruf sağlanıyor.

