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İlişki Durumu Karışık’ın Gülendam'ı Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Aybike Esin Tumluer kimdir? Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan İlişki Durumu karışık dizisi oyuncusu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi. Son günlerde Neslihan Doğrusöz'ün cinsiyet değişimi gündemde iken yeni bir isim daha eklendi. İşte Aybike Esin Tumluer'ın erkek hali...

İlişki Durumu Karışık’ın Gülendam'ı Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi!

Berk Oktay ve Seren Şirince ile ‘İlişki Durumu: Karışık' isimli dizide Gülendam karakterini canlandırarak ün yapan ve ‘Ah Neriman' dizisinde ise Perran Kutman ile kamera karşısına geçen Aybike Esin Tumluer, 2 yıl önce cinsiyet değiştirdiğini ünlü sanatçı Onur Akay'a açıkladı.

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Hayatının şokunu yaşadığını dile getiren Akay, kendi internet sitesinde konservatuardan yakın dostu olan Tumluer'le ilgili bir yazı kaleme aldı ve Tumluer'e bazı sorular sordu.

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İşte Aybike Esin Tumluer'in son hali

YENİ İSMİ ATLAS KARAN TUMLUER!

Aybike Esin Tumluer'in yeni isminin Atlas Karan Tumluer olduğunu açıklayan Akay, “İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı ‘Gülendam' karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer'den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım. Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer'di.” ifadelerini kullandı.

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İşte Atlas Karan Tumluer'in yaşadığı süreçle ilgili sorulara verdiği yanıtlar:

Değişim süreci ne zaman başladı?

4 yıl önce başladı ama hep böyleydim.

Ne zaman ameliyat oldun?

2 yıl önce ameliyat oldum.

Nasıl duymadık?

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Zekiyim, duyurmadım, her şey tamamlansın istedim ve mutluyum.

Atlas Karan Tumluer Kimdir?

Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ve Müşfik Kenter'in öğrencisi olan transeksüel oyuncu Atlas Karan Tumluer, İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı ve özellikle komedi türündeki yapımlarda karşımıza çıktı. 2017 yılında vizyona giren ‘Şansımı Seveyim' adlı sinema filminde ve en son 2018 yılında ‘Hayati ve Diğerleri' adlı komedi dizisinde de rol alan Tumluer, radikal bir karar alarak cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve 2 yıl herkesten sakladığı cinsiyet değiştirme ameliyatını ünlü sanatçı Onur Akay'a açıkladı ve Aybike Esin ismine veda ederek, Atlas Karan ismini aldı. Tumluer, ameliyattan önce ‘Her Şey Yolunda Merkez' ve ‘İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerde de rol almıştı. Ulusal bir kanalda yayınlanan ‘Sesli Güldüm' komedi programında ise, ‘Kocasız Okşan' karakterini canlandırmış ve Binnur Kaya'nın veliahtı olarak anılmış, ‘Ah Neriman' dizinde ise Perran Kutman ile kamera karşısına geçmişti.

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Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirme atlas karan tumluer

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