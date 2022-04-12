İlişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen 'Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor' sorusu ağızları açık bıraktı!

Ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapistliği yapan, Selin Karacehennem'e gelen 'ilişkiden sonra para verme' sorusu şaşkına çevirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Selin Karacehennem, gelen sorularla dikkatleri üzerine çekti.

"KOCAMLA PARA KARŞILIĞI BİRİLİKTE OLUYOR GİBİYİZ"

"Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor, ben de bu durumu kabullendim. Resmen para karşılığı birlikte oluyor gibiyiz...' sorusuna verdiği yanıtı sosyal medya hesabından yayınlayan Karacehennem, "Hayır, hayır! Seni hayat kadınlarıyla aynı seviyeye indiriyor. Ben kimseye kızmıyorum hayat kadınları da başka bir yol bulamamış olabilir. Ama benn kocasının parasını... Şaka olarak bile hoşlanmadım. 'Hayır verme' diyeceksin. Prensip olarak yakışmaz." yanıtını verdi.

SELİN KARACEHENNEM KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Çocuk Psikolojisi bölümünden mezun olan Selin Karacehennem, üniversitedeki eğitimi bittikten sonra Ankara'ya geçerek Hacettepe Üniversite'sinin psikoloji bölümünde asistan sıfatıyla "Eğitimi Zor Çocuklar" konulu teziyle yüksek lisans yapmıştır. Karacehennem, yaklaşık 25 sene ABD ve İsviçre'de hayatını sürdüren Selin Karacehennem ABD'de "evlilik ilişkisi ve yaşam koçluğu" eğitimi almıştır.



