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İlk dersin heyecanını öğretmenlerinin papağanı "Papi" ile yendiler

12.09.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'daki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenciler, öğretmenlerinin sınıfa getirdiği "Papi" isimli papağanı sevdi

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'daki bir ilkokulda öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğretmenlerinin sınıfa getirdiği papağanı "Papi" ile keyifli anlar yaşadı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Özay Durap, geçen yıl yavru iken sahiplendiği ve "Papi" ismini verdiği papağanını okula getirerek, öğrencilerine sürpriz yaptı.

Öğrenciler de ilk gün heyecanını "Papi" ile zaman geçirerek yendi. "Papi"yi seven öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

Okul müdürü Zülfü Özkan, AA muhabirine, 2 bin 375 öğrenci ve 76 öğretmenle dersbaşı yaptıklarını söyledi.

Çocukların okulu çok özlediklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Çocukların cıvıltısıyla okulumuzu açtık. 'Papi' adlı papağanımız da bugün okula başladı. Okulun ilk günü dolayısıyla hayvan sevgisinde farkındalık yaratmak için çalışma yürüttük. Papi'yi de sınıfa getirdik. Çocuklar ve 'Papi' mutlu. Bu şekilde hayvan sevgisi noktasında farkındalık oluşturduk. Öğrencilerimiz hem öğretmenlerini hem de Papi'yi çok özlemişlerdi. İlk gün vesilesiyle onları buluşturmuş olduk."

- "Papi'yi bazı günler okula getireceğim"

Öğretmen Özay Durap ise "Papi"yi geçen yıl da sınıfa getirdiğini ve yaz tatili araya girince öğrencilerinin onu çok özlediğini söyledi.

Amacının öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak olduğunu dile getiren Durap, "Çocuklar onu çok seviyor. Papi, kendisiyle konuşulmasını seviyor. Dersin en heyecanlı yerinde, ismini söylüyor, 'merhaba' ve 'babay' diyor, durmadan sürekli konuşuyor. Onu bazı günler okula getireceğim." diye konuştu.

Öğrenciler de sınıfta papağan görünce çok şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını belirtti.

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