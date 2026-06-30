İlk Dünya Kupası, ilk rekor! Norveç'te Haaland dur durak bilmiyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç'in en büyük kozu olan Erling Haaland, performansıyla turnuvaya damga vuruyor. Fildişi Sahili karşısında da fileleri havalandıran yıldız golcü, hem Norveç futbol tarihine geçti hem de bireysel istatistiklerini geliştirdi.

İLK DÜNYA KUPASI'NDA 5 GOLE ULAŞTI

⚽ Norveç'in golcüsü sahnede! Erling Haaland attı, Norveç yeniden öne geçti! 2-1! pic.twitter.com/9OFg3PH95w — TRT Spor (@trtspor) June 30, 2026

Kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayan Haaland, grup aşamasının ardından üç maçta tam 5 gole ulaştı. Milli takım formasıyla ise 53 karşılaşmada 60 gole ulaşan yıldız futbolcu, istikrarlı performansını sürdürdü.

NORVEÇ TARİH YAZDI

Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası eleme turunda galibiyet aldı. Bu tarihi başarıda başrol yine Erling Haaland'ın oldu.

GOL MAKİNESİ DURMUYOR

Haaland, Fildişi Sahili karşısında kaydettiği golle profesyonel kariyerindeki 377. golünü attı. Norveçli yıldız, 2025-2026 sezonunda ise tüm kulvarlarda çıktığı 62 maçta 56 gole ulaşarak etkileyici istatistiklerini sürdürdü.

TAM 13 MAÇTIR ATIYOR...

Norveçli golcü Erling Haaland, Norveç formasıyla üst üste 13 maçta gol attı.

1 - Fildişi Sahili

2 - Senegal

2 - Irak

2 - İtalya

2 - Estonya

3 - İsrail

2 - Moldova

1 - Estonya

1 - İtalya

1 - İsrail

1 - Moldova

3 - Kazakistan

1 - Slovenya