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İlk Dünya Kupası, ilk rekor! Norveç'te Haaland dur durak bilmiyor

Erling Haaland, ilk kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda attığı gollerle damga vurmaya devam ediyor. Norveçli yıldız, hem ülkesine tarihi başarı yaşattı hem de istatistikleriyle dikkat çekti.

İlk Dünya Kupası, ilk rekor! Norveç'te Haaland dur durak bilmiyor
Burak Kavuncu
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç'in en büyük kozu olan Erling Haaland, performansıyla turnuvaya damga vuruyor. Fildişi Sahili karşısında da fileleri havalandıran yıldız golcü, hem Norveç futbol tarihine geçti hem de bireysel istatistiklerini geliştirdi.

İLK DÜNYA KUPASI'NDA 5 GOLE ULAŞTI

Kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayan Haaland, grup aşamasının ardından üç maçta tam 5 gole ulaştı. Milli takım formasıyla ise 53 karşılaşmada 60 gole ulaşan yıldız futbolcu, istikrarlı performansını sürdürdü.

NORVEÇ TARİH YAZDI

İlk Dünya Kupası, ilk rekor! Norveç te Haaland dur durak bilmiyor 1

Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası eleme turunda galibiyet aldı. Bu tarihi başarıda başrol yine Erling Haaland'ın oldu.

GOL MAKİNESİ DURMUYOR

İlk Dünya Kupası, ilk rekor! Norveç te Haaland dur durak bilmiyor 2

Haaland, Fildişi Sahili karşısında kaydettiği golle profesyonel kariyerindeki 377. golünü attı. Norveçli yıldız, 2025-2026 sezonunda ise tüm kulvarlarda çıktığı 62 maçta 56 gole ulaşarak etkileyici istatistiklerini sürdürdü.

TAM 13 MAÇTIR ATIYOR...

İlk Dünya Kupası, ilk rekor! Norveç te Haaland dur durak bilmiyor 3

Norveçli golcü Erling Haaland, Norveç formasıyla üst üste 13 maçta gol attı.

1 - Fildişi Sahili
2 - Senegal
2 - Irak
2 - İtalya
2 - Estonya
3 - İsrail
2 - Moldova
1 - Estonya
1 - İtalya
1 - İsrail
1 - Moldova
3 - Kazakistan
1 - Slovenya

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Anahtar Kelimeler:
Fildişi Sahili Norveç Erling Haaland 2026 Dünya Kupası
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