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  4. İlk kez gösterdi! Pınar Deniz'den hamilelik göbeği paylaşımı! 'Nereden nereye...' dedi ve eski haliyle...

İlk kez gösterdi! Pınar Deniz'den hamilelik göbeği paylaşımı! 'Nereden nereye...' dedi ve eski haliyle...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.11.2024 09:53
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Oyuncu Kaan Yıldırım'la geçtiğimiz ay evlenen ve erkek bebeklerini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, ilk kez hamilelik göbeğini paylaştı. Eski hali ve yeni halini karşılaştıran Deniz'in paylaşımı gündem oldu.

İlk kez gösterdi! Pınar Deniz'den hamilelik göbeği paylaşımı! 'Nereden nereye...' dedi ve eski haliyle...

Vatanım Sensin ve Yargı'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz ay, oyuncu Kaan Yıldırım'la Roma'da nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

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Bebek sorularını bir süre yanıtsız bırakan Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede eli karnında poz vererek hamilelik iddialarını doğrulamıştı ve müjdeyi vermişti. Günler sonra ise Pınar Deniz, Roma'daki düğününe katılamayan ailesi için evinin bahçesinde düğün yemeği organize etmişti. Ailelerin bir araya geldiği akşamda ise ünlü çift bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Ünlü çift erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

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İLK KEZ KARNI BURNUNDA POZ VERDİ!

Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan çiftin heyecanlı bekleyişi sürerken Pınar Deniz'den ilk kez hamilelik paylaşımı geldi. Eski hali ve son halini karşılaştıran Deniz'in paylaşımı gündem oldu.

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'Nereden nereye' diyerek hamile göbeğini gösterdi. Sosyal medyada ise birçok kullanıcı Pınar Deniz'in yeni halini yorumsuz bırakmadı.

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Pınar Deniz
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