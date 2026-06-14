İlk kez hasat edilecek: Tüm şehir bunun için toplanıyor!

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Osmancalı Çileği İlk Hasat Şenliği, 14 Haziran Pazar günü saat 11.00’de Osmancalı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek. Bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Osmancalı çileğinin ilk hasadının kutlanacağı etkinlikte, vatandaşlar hem üreticilerle bir araya gelecek hem de birbirinden renkli etkinliklerle keyifli bir gün geçirecek. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için saat 10.00’da belediye hizmet binası önü, 10.30’da ise Muradiye ek hizmet binası önünden ücretsiz araç kaldırılacak.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, tüm Manisalıları şenliğe davet ederek şunları söyledi: "Osmancalı Mahallemizin bereketli topraklarında yetişen, lezzetiyle ve kalitesiyle öne çıkan çileğimizin ilk hasadını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Üreticilerimizin emeklerine değer katmak, tarımsal üretimi desteklemek ve hemşehrilerimizle güzel bir gün geçirmek amacıyla düzenlediğimiz Osmancalı Çileği İlk Hasat Şenliği’ne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."