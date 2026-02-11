SPOR

İlk maçında hat-trick yapmıştı! Benzema'dan Ronaldo'ya mesaj: CR7 çılgına döndü

Karim Benzema’nın ara transferin son gününde Al Hilal’e imza atması Suudi Arabistan’da gündemi sarstı. Cristiano Ronaldo’nun transferi engellemeye çalıştığı öne sürülürken, Fransız yıldızın eski takım arkadaşına gönderdiği mesaj dikkat çekti. Benzema, yeni takımındaki ilk maçında hat-trick yaparak liderlik yarışına damga vurdu.

İlk maçında hat-trick yapmıştı! Benzema'dan Ronaldo'ya mesaj: CR7 çılgına döndü
Cevdet Berker İşleyen
Suudi Arabistan’da ara transfer döneminin son gününde gerçekleşen Karim Benzema transferi büyük yankı uyandırdı. Ligde zirvede bulunan Al Hilal, Fransız yıldızı kadrosuna katarak dikkat çekerken, bu hamlenin Cristiano Ronaldo cephesinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

RONALDO ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

İlk maçında hat-trick yapmıştı! Benzema dan Ronaldo ya mesaj: CR7 çılgına döndü 1

İddialara göre Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Hilal’e daha fazla destek verildiğini savunarak transferin gerçekleşmemesi için girişimlerde bulundu. Ancak tüm bu çabalara rağmen Benzema’nın Al Hilal’e imza atması engellenemedi.

CR7'Yİ ÇILDIRTAN MESAJ

İlk maçında hat-trick yapmıştı! Benzema dan Ronaldo ya mesaj: CR7 çılgına döndü 2

Transferin ardından Benzema’nın, Real Madrid’den eski takım arkadaşı Ronaldo’ya gönderdiği mesaj gündem oldu. Telegraph’ın haberine göre Fransız golcü, Portekizli yıldıza, "Daha yüksek bir maaş kazandım ve bir başka şampiyonluğu kazanma yolundayım" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇINDA HAT-TRICK

İlk maçında hat-trick yapmıştı! Benzema dan Ronaldo ya mesaj: CR7 çılgına döndü 3

Yeni takımında sahaya hızlı bir giriş yapan Benzema, Al Akhdoud karşılaşmasında ilk kez Al Hilal forması giydi. Tecrübeli forvet, 6-0 kazanılan mücadelede hat-trick yaparak performansıyla göz doldurdu.

