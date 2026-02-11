SPOR

Mourinho Benfica'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Benfica’nın teknik direktörü Jose Mourinho’nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınına göre deneyimli çalıştırıcının, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’nın başına geçmesi bekleniyor. Mourinho’nun ayrılığı halinde Benfica’nın teknik direktörlük için Ruben Amorim’i göreve getirmeyi planladığı öne sürüldü.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kariyerine Portekiz’de Benfica’nın başında devam eden Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli teknik adamın kulübüyle uzun vadeli bir sözleşmesi bulunmasına rağmen sezon sonunda yeni bir göreve yönelebileceği öne sürüldü.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Mourinho Benfica dan ayrılıyor! İşte yeni takımı 1

Benfica ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Mourinho’nun geleceğiyle ilgili ESPN Portekiz kaynaklı haberde çarpıcı detaylara yer verildi. Buna göre tecrübeli çalıştırıcının, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

MİLLİ TAKIMA GİDEBİLİR

Mourinho Benfica dan ayrılıyor! İşte yeni takımı 2

Portekiz Futbol Federasyonu’nun, mevcut teknik direktör Roberto Martinez’in sözleşmesinin turnuva sonrası sona erecek olması nedeniyle yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlandığı aktarıldı. Federasyonun bu süreçte ilk tercihinin Jose Mourinho olduğu ve taraflar arasında ciddi bir beklenti oluştuğu belirtildi.

Öte yandan Mourinho’nun milli takımın başına geçmesi halinde Benfica’nın da teknik direktörlük koltuğu için alternatifini belirlediği kaydedildi. Portekiz ekibinin, başarılı teknik adam Ruben Amorim’i göreve getirmek için girişimlerde bulunabileceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
son dakika benfica dünya kupası mourinho
Gelsin tazminatlar. Bu şahsı alanda akıl var mı araştırılmalı.
