Ne yaptın Spaletti! Röportaj sırasında kadın spikeri bir anda öpmeye başladı

Juventus, Serie A’da sahasında Lazio ile 2-2 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi olan Torino ekibinde maç sonrası yaşananlar ise karşılaşmanın önüne geçti.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Maç boyunca verilen faul kararlarının oyunun akışını olumsuz etkilediğini savunan deneyimli teknik adam, hakemlerin gereksiz düdükler çaldığını dile getirdi.

SPİKERİ BİR ANDA ÖPMEYE BAŞLADI

Spalletti, hakemlerin en ufak temasta bile oyunu durdurduğunu vurgulayarak, "Dokununca faul çalıyorlar. Bir öpücük vereyim... Bak işte bu da faul. Okşadım, faul. Tokat mı? O da faul. Yeter artık. Her şeye faul çalarak futbolu katlediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Bu sözlerin ardından Spalletti’nin örnek vermek amacıyla kadın muhabiri öpmesi olay oldu. Deneyimli çalıştırıcının bu hareketi kısa sürede dikkat çekerken, yaşanan diyalog İtalya’da gündem oldu.