SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Ne yaptın Spaletti! Röportaj sırasında kadın spikeri bir anda öpmeye başladı

Juventus’un Lazio ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Teknik Direktör Luciano Spalletti’nin hakemlere yönelik sert sözleri ve basın toplantısında kadın muhabirle yaşadığı anlar gündem oldu. Hakem kararlarını eleştiren Spalletti’nin tepkisini göstermek için yaptığı hareket, karşılaşmanın önüne geçti.

Ne yaptın Spaletti! Röportaj sırasında kadın spikeri bir anda öpmeye başladı
Cevdet Berker İşleyen

Juventus, Serie A’da sahasında Lazio ile 2-2 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi olan Torino ekibinde maç sonrası yaşananlar ise karşılaşmanın önüne geçti.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Ne yaptın Spaletti! Röportaj sırasında kadın spikeri bir anda öpmeye başladı 1

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Maç boyunca verilen faul kararlarının oyunun akışını olumsuz etkilediğini savunan deneyimli teknik adam, hakemlerin gereksiz düdükler çaldığını dile getirdi.

SPİKERİ BİR ANDA ÖPMEYE BAŞLADI

Ne yaptın Spaletti! Röportaj sırasında kadın spikeri bir anda öpmeye başladı 2

Spalletti, hakemlerin en ufak temasta bile oyunu durdurduğunu vurgulayarak, "Dokununca faul çalıyorlar. Bir öpücük vereyim... Bak işte bu da faul. Okşadım, faul. Tokat mı? O da faul. Yeter artık. Her şeye faul çalarak futbolu katlediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Ne yaptın Spaletti! Röportaj sırasında kadın spikeri bir anda öpmeye başladı 3

Bu sözlerin ardından Spalletti’nin örnek vermek amacıyla kadın muhabiri öpmesi olay oldu. Deneyimli çalıştırıcının bu hareketi kısa sürede dikkat çekerken, yaşanan diyalog İtalya’da gündem oldu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Torbalar belli oldu! Öyle ekipler var ki: İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleriTorbalar belli oldu! Öyle ekipler var ki: İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri
İlk maçında hat-trick yapmıştı! Benzema'dan Ronaldo'ya mesaj: CR7 çılgına döndüİlk maçında hat-trick yapmıştı! Benzema'dan Ronaldo'ya mesaj: CR7 çılgına döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Spiker Juventus son dakika röportaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Red card!
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.