Ne kadar geç sahur yapılırsa tokluk hissi o kadar uzun sürer.
İlk sahur ve iftarda nelere dikkat etmeli ve neler yemeli?
Bu Ramazan ayında dinç bir şekilde oruç tutmak için yapmanız gerekenler:
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1. Ne kadar geç sahur yapılırsa tokluk hissi o kadar uzun sürer.
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2. Bu akşam yemeğinizde ve sahurda şekerden kaçının. Şeker tüketmek erken acıkmaya neden olur.
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3. Sahurda meyve tüketmeyin. Meyve yerine yoğurt, kefir, peynir tercihleriniz arasında olsun.
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4. Sahurda 1 yemek kaşığı zeytinyağı için.
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5. İftarda yemeğe çorba ile başlayın. Çorbanızı içtikten sonra sofraya diğer yiyeceklerinizi getirin.
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