Ne kadar geç sahur yapılırsa tokluk hissi o kadar uzun sürer.

İlk sahur ve iftarda nelere dikkat etmeli ve neler yemeli?

Bu Ramazan ayında dinç bir şekilde oruç tutmak için yapmanız gerekenler:

1 / 5 1. Ne kadar geç sahur yapılırsa tokluk hissi o kadar uzun sürer.

2 / 5 2. Bu akşam yemeğinizde ve sahurda şekerden kaçının. Şeker tüketmek erken acıkmaya neden olur.

3 / 5 3. Sahurda meyve tüketmeyin. Meyve yerine yoğurt, kefir, peynir tercihleriniz arasında olsun.

4 / 5 4. Sahurda 1 yemek kaşığı zeytinyağı için.