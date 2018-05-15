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İlk sahur ve iftarda nelere dikkat etmeli ve neler yemeli?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

15 buçuk saat süren oruç vaktini nasıl halsiz kalmadan, çok fazla acıkmadan geçirebilirsiniz? İlk sahurda neler yemeli? İşte tüm detaylar

Ne kadar geç sahur yapılırsa tokluk hissi o kadar uzun sürer.

İlk sahur ve iftarda nelere dikkat etmeli ve neler yemeli?

Bu Ramazan ayında dinç bir şekilde oruç tutmak için yapmanız gerekenler:

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1. Ne kadar geç sahur yapılırsa tokluk hissi o kadar uzun sürer.

1. Ne kadar geç sahur yapılırsa tokluk hissi o kadar uzun sürer.
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2. Bu akşam yemeğinizde ve sahurda şekerden kaçının. Şeker tüketmek erken acıkmaya neden olur.

2. Bu akşam yemeğinizde ve sahurda şekerden kaçının. Şeker tüketmek erken acıkmaya neden olur.
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3. Sahurda meyve tüketmeyin. Meyve yerine yoğurt, kefir, peynir tercihleriniz arasında olsun.

3. Sahurda meyve tüketmeyin. Meyve yerine yoğurt, kefir, peynir tercihleriniz arasında olsun.
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4. Sahurda 1 yemek kaşığı zeytinyağı için.

4. Sahurda 1 yemek kaşığı zeytinyağı için.
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5. İftarda yemeğe çorba ile başlayın. Çorbanızı içtikten sonra sofraya diğer yiyeceklerinizi getirin.

5. İftarda yemeğe çorba ile başlayın. Çorbanızı içtikten sonra sofraya diğer yiyeceklerinizi getirin.
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Anahtar Kelimeler:
ramazan oruç tutmak

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