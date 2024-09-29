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İlk sırada şaşırtan isim! Montella, Adana'nın vergi rekortmeni oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 12:34
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Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanında bulunan Vincenzo Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu. İşte detaylar...

İlk sırada şaşırtan isim! Montella, Adana'nın vergi rekortmeni oldu

Adana Demirspor'da Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu.

Adana Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı.

İLK SIRA MONTELLA'NIN

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Toplam 100 kişiden oluşan listenin ilk sırasında, Adana Demirspor'da Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla gelir vergisi rekortmeni olarak yer aldı.

İkinci ise 16 milyon 585 bin 46 lira gelir vergisi beyanıyla turunçgil üreticisi Bülent Özler oldu. Kentteki rekortmenler listesinin 15'inci sırasında da 4 milyon 404 bin lira vergi beyanıyla Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı yer aldı.

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