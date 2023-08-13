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İlk tanıtım yayınlandı! Dilek Taşı oyuncuları kimdir, konusu nedir, ne zaman başlayacak? Hazal Subaşı ve Salih Bademci başrolde!

13.08.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Taşı dizinin konusu ve oyuncuları gibi detayları merak ediliyor. Yakında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak Dilek Taşı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin başrollerinde Hazal Subaşı, Salih Bademci ve Ozan Dolunay gibi isimler yer alıyor. Peki, Dilek Taşı oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yeni dizi Dilek Taşı ne zaman yayın hayatına başlayacak?

Dilek Taşı dizinin yayınlanmaya başlayacağı tarih araştırılmaya başladı. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Dile Taşı Pastel Film imzası taşımaktadır. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Dilek Taşı dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte ekranların yeni dizisi Dilek Taşı hakkında detaylı bilgiler...

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMDİR?

Salih Bademci

Hazal Subaşı

Ozan Dolunay

Perihan Savaş

Özge Özberk

dilek taşı

Teoman Kumbaracıbaşı

Elif Doğan

Çiçek Dilligil

Afra Karagöz

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DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

dilek taşı oyuncuları

DİLEK TAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dilek Taşı dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.


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