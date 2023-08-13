İlk tanıtım yayınlandı! Dilek Taşı oyuncuları kimdir, konusu nedir, ne zaman başlayacak? Hazal Subaşı ve Salih Bademci başrolde!

Dilek Taşı dizinin yayınlanmaya başlayacağı tarih araştırılmaya başladı. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Dile Taşı Pastel Film imzası taşımaktadır. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Dilek Taşı dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte ekranların yeni dizisi Dilek Taşı hakkında detaylı bilgiler...
Salih Bademci
Hazal Subaşı
Ozan Dolunay
Teoman Kumbaracıbaşı
Elif Doğan
Çiçek Dilligil
Afra Karagöz
1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.
Dilek Taşı dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.