İlk temas kuruldu! Arda Güler'in kankası Fenerbahçe'ye: Mourinho ile görüşüldü

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Guirassy için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, şimdi de Real Madrid altyapısından yetişen genç golcü Gonzalo Garcia'yı gündemine aldı.

REAL MADRID İLE İLK TEMAS

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, 22 yaşındaki santrforun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Real Madrid ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, İspanyol kulübüne sözlü teklifini ilettiği ve transferin koşulları hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Fenerbahçe'nin, piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Gonzalo Garcia'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. Haberde, Başkan Aziz Yıldırım'ın girişimleriyle aracı bir menajer üzerinden Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile de görüşme yapıldığı öne sürüldü.

Portekizli teknik adamın, iki kulübün anlaşmaya varması durumunda genç futbolcunun Fenerbahçe'ye kiralanmasına sıcak baktığı ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid altyapısından yetişerek A takıma yükselen Gonzalo Garcia, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada forma giydi. Toplam 1471 dakika sahada kalan genç forvet, 8 gol atarken 3 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.