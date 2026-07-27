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İlk temas kuruldu! Arda Güler'in kankası Fenerbahçe'ye: Mourinho ile görüşüldü

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verirken rotasını bu kez Real Madrid'in genç forveti Gonzalo Garcia'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin kiralama formülü üzerinde durduğu transferde İspanyol kulübüyle ilk temasın kurulduğu öne sürüldü.

İlk temas kuruldu! Arda Güler'in kankası Fenerbahçe'ye: Mourinho ile görüşüldü
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Guirassy için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, şimdi de Real Madrid altyapısından yetişen genç golcü Gonzalo Garcia'yı gündemine aldı.

REAL MADRID İLE İLK TEMAS

İlk temas kuruldu! Arda Güler in kankası Fenerbahçe ye: Mourinho ile görüşüldü 1

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, 22 yaşındaki santrforun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Real Madrid ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, İspanyol kulübüne sözlü teklifini ilettiği ve transferin koşulları hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

İlk temas kuruldu! Arda Güler in kankası Fenerbahçe ye: Mourinho ile görüşüldü 2

Fenerbahçe'nin, piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Gonzalo Garcia'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. Haberde, Başkan Aziz Yıldırım'ın girişimleriyle aracı bir menajer üzerinden Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile de görüşme yapıldığı öne sürüldü.

Portekizli teknik adamın, iki kulübün anlaşmaya varması durumunda genç futbolcunun Fenerbahçe'ye kiralanmasına sıcak baktığı ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İlk temas kuruldu! Arda Güler in kankası Fenerbahçe ye: Mourinho ile görüşüldü 3

Real Madrid altyapısından yetişerek A takıma yükselen Gonzalo Garcia, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada forma giydi. Toplam 1471 dakika sahada kalan genç forvet, 8 gol atarken 3 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.

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