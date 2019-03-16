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İlk yarışta pole pozisyonu Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinin sırlama turlarını, Mercedes takımından Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

İlk yarışta pole pozisyonu Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarınki yarışın sıralama turları sona erdi. Son 5 sezonda 4 şampiyonluk elde eden Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 1 dakika 20.486 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1:20.598'lik derecesiyle ikinci, Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel ise 1:21.190'lık süresiyle 3. en iyi zamana imza attı. Vettel'in yeni takım arkadaşı Fransız Charles Leclerc ise Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in ardından yarışa 5. sıradan başlamaya hak kazandı. Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, yarın TSİ 08.10'da koşulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonası avustralya grand prix mercedes lewis hamilton

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