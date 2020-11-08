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İlkadım ekipleri halkın sağlığına yönelik denetimlerine devam ediyor

SAMSUN HABERLERİ  | 08.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüse karşı etkili bir mücadele yürüten İlkadım Belediyesi, yoğunluğun fazla olduğu semt pazarlarında pandemi süresince maske ve dezenfektan dağıtımıyla birlikte denetimlerini kolluk kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirmeye devam ediyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları an an takip eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde kurulan semt pazarlarında Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Yeni tip korona virüse karşı etkili bir mücadele yürüten İlkadım Belediyesi, yoğunluğun fazla olduğu semt pazarlarında pandemi süresince maske ve dezenfektan dağıtımıyla birlikte denetimlerini kolluk kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirmeye devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları an an takip eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde kurulan semt pazarlarında Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Pazar alanlarında gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan alışveriş yapmaları bizim için her şeyden daha önemli. Semt pazarlarımız sabahın erken saatlerinde daha sakin oluyor, halkımızın alışveriş yapmak için günün erken saatlerini tercih etmeleri Korona virüsten korunma ve kalabalığı önlemek adına alternatif bir çözüm yolu olabilir” dedi.

“İlçemizde pandemiyi tekrar yenebiliriz”
Vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için İlkadım Belediyesi olarak tüm ekipleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Demirtaş, “Zabıta ekiplerimiz ile tüm işyerlerini denetimi, Sağlık İşleri ekipleri ile toplum kullanım alanlarının yanısıra kamu kuruluşları, camiler, eğitim yuvalarımız ve Covid-19 riski olan yaşam alanlarında, apartmanlarda, sitelerde ekiplerimiz dezenfekte çalışmaları ile temizlik işleri ekiplerimiz ise sokak sokak yıkama ve çevre temizliği ile ilçemizde adeta her nokta çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüsüne karşı kesin bir koruma sağlanana kadar vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. İhtiyaç olmadığı halde dışarı çıkmayalım ve yoğunluktan uzak duralım. Maskeye ve hijyen kurallarına dikkat ederek, elimizi yüzümüze ve ağzımıza mümkün olduğunda götürmeyelim, sosyal mesafeyi önemseyelim. Tüm bunları yaparsak, Nisan ayının ortalarında sıfırladığımız vaka sayısı seviyesine tekrar gelebiliriz ve pandemiyi tekrar yenebiliriz diye düşünüyorum. Ben halkımızın sağlıklı güzel günlerde yaşamlarını sürdürmelerini diliyorum. Bunu sağlamak için de İlkadım Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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