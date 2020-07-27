YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İlkadım’dan kurban pazarına ücretsiz servis

İlkadım’dan kurban pazarına ücretsiz servis

SAMSUN HABERLERİ  | 27.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi, Güzeldere Hayvan Pazarı’na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.Vatandaşlar hayvan pazarına, Gençlik Parkı’ndan kalkacak servislerle ücretsiz bir şekilde ulaşarak kurbanlık hayvan alışverişini yapabilecek.Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İlkadım Belediyesi gerek kurbanlık satışı gerekse kurban kesimi ile ilgili gerekli hazırlıklarını tamamladı.

İlkadım Belediyesi, Güzeldere Hayvan Pazarı’na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.
Vatandaşlar hayvan pazarına, Gençlik Parkı’ndan kalkacak servislerle ücretsiz bir şekilde ulaşarak kurbanlık hayvan alışverişini yapabilecek.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İlkadım Belediyesi gerek kurbanlık satışı gerekse kurban kesimi ile ilgili gerekli hazırlıklarını tamamladı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşların, kurban pazarına daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşması için ücretsiz olarak tek noktadan saat başı kalkacak 2 servis aracı vatandaşların hizmetinde olacak. Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında, ücretsiz servise binen vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılacak.
Uygulamadan memnun olan vatandaşlar, kendilerine her zaman destek olan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve ekibine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Kahta’daki mezarlıklarda bayram hazırlığı

Kahta’daki mezarlıklarda bayram hazırlığı

Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti

Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti

Samsun Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:18
Öğle
12:46
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:44

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Faruk Eczanesi
Ilkadim
Karadağlı Eczanesi
Ilkadim
Serap Eczanesi
Ilkadim
Atabay Eczanesi
Atakum
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bafra’ da 15 Temmuz şehitler programı

Bafra’ da 15 Temmuz şehitler programı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.