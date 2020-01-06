YURTHABER
  4. İlkadım’ın umudu "kredi"

İlkadım’ın umudu "kredi"

SAMSUN HABERLERİ  | 06.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çok zorlu bir 2019 yılını geride bıraktıklarını belirterek, 18 milyon lira kredi taleplerinin Büyükşehir Meclisinden geçmesi halinde personel alacaklarının ödeneceğini, firma alacaklarının ise yapılandırılacağını söyledi.Ekonomik sıkıntılarının devam ettiğini kaydeden Başkan Necattin Demirtaş, İhlas Haber Ajansına (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

İlkadım’ın umudu "kredi"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çok zorlu bir 2019 yılını geride bıraktıklarını belirterek, 18 milyon lira kredi taleplerinin Büyükşehir Meclisinden geçmesi halinde personel alacaklarının ödeneceğini, firma alacaklarının ise yapılandırılacağını söyledi.
Ekonomik sıkıntılarının devam ettiğini kaydeden Başkan Necattin Demirtaş, İhlas Haber Ajansına (İHA) özel açıklamalarda bulundu. 2020 yılı hedefleri ve meclisten talep ettikleri 18 milyon TL’lik krediyi nerede kullanacakları konusunda bilgi veren Başkan Demirtaş, kredi çıktığında personel alacaklarının ödeneceğini, firma alacaklarını da yapılandırılacağını ifade etti.

“2021’de bizi daha güzel günler bekliyor"
Çok sıkıntılı bir süreci geride bıraktıklarını vurgulayan Demirtaş, “Zorlu sürecin yüzde 75-80’inini geride bıraktık. Buna rağmen 2020 yılı da bizim için tamiratı devam eden bir yıl olacak. İnşallah 2021’e yeni doğmuş bir halle girmiş olacağız diye düşünüyorum. 2020’de o kadar iddialı değilim ama 2021’de bizi daha güzel günler bekliyor. Biraz daha sıkı para politikası ve oldukça sınırlı hizmet sürdürmeye devam edeceğiz. 2020 yılı da bizim için toparlanma süreci sağlayan bir yıl olacak. 2019’da çok zorlu bir süreç yaşadık. Hem biz hem de çalışanlarımız zaman zaman maaş alamayacağımız durumları da yaşadık. Bundan sonraki süreçte bu maaş durumu tekrar yaşanmaz diye umut ediyorum. Önümüzde hizmet yapma dönemimiz de açılmış olacak inşallah. Darlık olmadan genişlik olmuyor” diye konuştu.

“Kredi çıkarsa, personel alacakları temizlenecek”
18 milyon TL’lik kredinin onaylanması sonrasında yarım verilen personel maaşlarının da temizleneceğini söyleyen Demirtaş, “18 milyonluk kredi talebimiz, ödeyemediğimiz yarım maaşların ödenmesi bir de bir de bizden aşırı derecede alacakları olan firmalar var. Bunların borçlarının yapılandırılması için bir düzene sokmamız gerekiyor. Çok fazla zor durumda kalıyoruz. Devamlı icrayla muhatap oluyoruz. Bu nedenle bu 2 borcu yapılandırmayı düşünüyoruz. İstediğimiz kredi, bu 2 kalemde kullanılacak yani borçların ödenmesi ve çalışanların alacakları ödenerek onların da mağduriyetinin giderilmesine yönelik bir düzenleme olmuş olacak. Faiz oranlarının düşmesini fırsat bilerek bunu bu şekilde 5 yıl gibi bir zamana yaymış olacağız. Kredi onaylandığı anda personel alacaklarının hepsini temizleyeceğiz. Şu anda erken müjde doğru değil çünkü kredinin çıkıp çıkmayacağı belli değil. Kredi çıkınca müjdeyi veririz” şeklinde konuştu.
18 milyon TL’lik kredinin onaylanıp onaylanmayacağı 8 Ocak Çarşamba günü yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında belli olacak.

İlkadım’ın umudu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Başkan Demir: ’’Ladik’in kış turizmi potansiyelini geliştireceğiz’’Başkan Demir: ’’Ladik’in kış turizmi potansiyelini geliştireceğiz’’
Artistik Buz Pateni’nde şampiyonlar belli olduArtistik Buz Pateni’nde şampiyonlar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Gürpınar’da ev yangını

Gürpınar’da ev yangını

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Malatya merkeze mevsimin 2’nci karı düştü

Malatya merkeze mevsimin 2’nci karı düştü

Samsun Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:45
İkindi
15:05
Akşam
17:27
Yatsı
18:53

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Akoğlu Eczanesi
Ilkadim
Ketenci Eczanesi
Ilkadim
Lise Eczanesi
Ilkadim
Damla Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Kurupelit
Cankor Eczanesi
Derecik
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol

Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.