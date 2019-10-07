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İlkay Gündoğan: Bayern Münih'e transferim son anda suya düştü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Bayern Münih'e transferinin son anda suya düştüğünü açıkladı.

İlkay Gündoğan: Bayern Münih'e transferim son anda suya düştü

İlkay Gündoğan, ülkesinde yayım yapan Süddeutsche Zeitung gazetesiyle gerçekleştirdiği geniş röportajda gündem yaratan bir itirafta bulundu.

28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, 2016 yazında City'e gelmeden evvel Bayern Münih'le görüştüğünü açıkladı.

"Bugün açıkça ifade edebilirim ki bir dönem Bayern Münih'le transferim için görüştük" diyen yıldız isim, "Ne var ki farklı nedenlerden ötürü kendileriyle anlaşamadık. Şu an ise Manchester City'de mutluyum. Benim için City'den daha iyi takım ve Pep Guardiola'dan daha iyi bir hoca olmadığını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ilkay gündoğan bayern münih Manchester City

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