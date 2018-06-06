İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmasına yapılan eleştirilere tepki gösterdi!

İlkay Gündoğan, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın diğer Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil ile Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi ve Alman kamuoyundan kendilerine yönelik yapılan ağır eleştirilere cevap verdi.

Almanya Milli Takımı kampında konunun konuşulduğunu, takım arkadaşlarının bu buluşmanın nasıl gerçekleştiğini bilmek istediklerini anlatan İlkay, "Gerçekten çok fazla açıklama yapmak zorunda değildik." ifadelerini kullandı.

Londra'da, Türkiye'den gelenlere bursların verildiği bir etkinliğe davet edildiklerini ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Premier Lig'de oynayan tüm Türk kökenli futbolcular davetliydi. Bu kapsamda bu buluşma gerçekleşti ve fotoğraflar çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

Alman kamuoyunda kendilerine yönelik eleştirileri değerlendiren İlkay Gündoğan, "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü Mesut Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.