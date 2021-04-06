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İlkay Gündoğan'dan flaş karar

06.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan geleceği hakkında konuştu. Manchester'da kendisini evinde hissettiğini belirten İlkay, futbolu Manchester City'de noktalayabileceğinin sinyalini verdi.

İlkay Gündoğan'dan flaş karar

Manchester City'de harika bir sezon geçiren ve attığı gollerle adeta takımını taşıyan İlkay Gündoğan gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Manchester'da hala iki yıllık sözleşmem var ve burada kendimi evimde hissediyorum ve daha iyi bir şey düşünemiyorum" dedi.

İlkay verdiği röportajda "Bir sonraki sözleşmem muhtemelen kariyerimi bitireceğim kulüpte olacak" diyerek İngiliz devinde futbolu tamamlamak istediğinin sinyalini verdi.


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