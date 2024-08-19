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İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Barcelona'dan ayrılması an meselesi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.08.2024 16:13
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Barcelona'daki geleceği büyük bir belirsizlik içinde olan, adı uzun zamandır Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası öne sürüldü. Ortaya atılan bu iddia sonrası hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Barcelona'dan ayrılması an meselesi
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği İlkay Gündoğan transfer döneminde sıcak saatler geçiriyor. Geçtiğimiz sezon başında Barcelona'nın Manchester City'den renklerine bağladığı İlkay Gündoğan için transfer iddiası ortaya atıldı.

AYRILMASI İÇİN BASKI YAPILDI

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İspanyol basını Cadena Ser'in haberine göre; Katalan ekibi, 30 Ağustos'tan önce ayrılması için İlkay Gündoğan'a baskı yaptığını öne sürdü.

BARCELONA'DAN AYRILIRSA GALATASARAY'A GELECEK

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Ayrıca İspanyol basınının haberine göre yıldız futbolcunun Barcelona ile yolları ayrıması halinde Galatasaray'a transfer olabileceğini iddia etti.

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İlkay Gündoğan barcelona fenerbahçe galatasaray
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