İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Barcelona'dan ayrılması an meselesi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği İlkay Gündoğan transfer döneminde sıcak saatler geçiriyor. Geçtiğimiz sezon başında Barcelona'nın Manchester City'den renklerine bağladığı İlkay Gündoğan için transfer iddiası ortaya atıldı.

AYRILMASI İÇİN BASKI YAPILDI

İspanyol basını Cadena Ser'in haberine göre; Katalan ekibi, 30 Ağustos'tan önce ayrılması için İlkay Gündoğan'a baskı yaptığını öne sürdü.

BARCELONA'DAN AYRILIRSA GALATASARAY'A GELECEK

Ayrıca İspanyol basınının haberine göre yıldız futbolcunun Barcelona ile yolları ayrıması halinde Galatasaray'a transfer olabileceğini iddia etti.