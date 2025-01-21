İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Transferde son aşamaya gelindi!

Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği İlkay Gündoğan transfer döneminde sıcak saatler geçiriyor. Sezon başında kurulan kadroyu ara transfer döneminde güçlendirmek isteyen sarı - kırmızılılar için dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMAK İSTİYOR

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan ile Galatasaray, A Spor'un haberine göre, gelecek sezon için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Haberde İlkay Gündoğan'ın futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği aktarıldı.

BU SEZON İLKAY GUNDOGAN

Yaz transfer döneminde Barcelona'nın ardından tekrardan Manchester City'e geri dönen 34 yaşındaki İlkay Gündoğan, Premier Lig ekibi ile bu sezon 28 maçta 1765 dakika süre aldı. Türk asıllı Alman futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.