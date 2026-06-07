İlkay Gündoğan Fransa şampiyonunu satın alıyor!

Galatasaray forması giyen deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan, saha dışındaki yatırımlarıyla da dikkat çekmeye hazırlanıyor. Alman futbolcunun, Fransa futbolunun köklü ekiplerinden Montpellier'nin yeni yönetim yapılanmasında yer alacağı öne sürüldü.

MONTPELLIER'DE YENİ DÖNEM

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Montpellier'nin uzun yıllardır kulübü yöneten Nicollin ailesi, hisselerini İngiliz-Amerikan ortaklı yatırım fonu GSS'ye devretti. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'e veda ederek Ligue 2'ye düşen kulüpte yeni bir dönem başlıyor.

GSS FONUNDA TANIDIK İSİM

Haberde yer alan bilgilere göre GSS yatırım fonunun arkasında üç önemli isim bulunuyor. Bu isimlerden biri Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan olurken, diğer ortakların eski futbolcu Daniel Karbassiyoon ve futbol piyasasında deneyimli bir eski menajer olduğu belirtildi.

KULÜBE MİLYONLUK KAYNAK

Montpellier'nin satış bedelinin 10 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edilirken, kulübün mevcut sezon kaynaklı borçlarının kapatılması amacıyla 18 ila 20 milyon euro arasında yeni bir finansman sağlanacağı aktarıldı. Yeni yatırımcıların kulüp için ekonomik açıdan farklı bir model planladığı kaydedildi.