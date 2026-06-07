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İlkay Gündoğan Fransa şampiyonunu satın alıyor!

Galatasaray'da forma giyen İlkay Gündoğan, bu kez saha dışındaki hamlesiyle gündemde. Tecrübeli futbolcunun, Fransa'nın köklü kulüplerinden Montpellier'nin yeni sahipleri arasında yer alacağı öne sürüldü. Kulüpte oyuncu geliştirme ve satış odaklı yeni bir model planlanıyor.

İlkay Gündoğan Fransa şampiyonunu satın alıyor!
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray forması giyen deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan, saha dışındaki yatırımlarıyla da dikkat çekmeye hazırlanıyor. Alman futbolcunun, Fransa futbolunun köklü ekiplerinden Montpellier'nin yeni yönetim yapılanmasında yer alacağı öne sürüldü.

MONTPELLIER'DE YENİ DÖNEM

İlkay Gündoğan Fransa şampiyonunu satın alıyor! 1

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Montpellier'nin uzun yıllardır kulübü yöneten Nicollin ailesi, hisselerini İngiliz-Amerikan ortaklı yatırım fonu GSS'ye devretti. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'e veda ederek Ligue 2'ye düşen kulüpte yeni bir dönem başlıyor.

GSS FONUNDA TANIDIK İSİM

İlkay Gündoğan Fransa şampiyonunu satın alıyor! 2

Haberde yer alan bilgilere göre GSS yatırım fonunun arkasında üç önemli isim bulunuyor. Bu isimlerden biri Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan olurken, diğer ortakların eski futbolcu Daniel Karbassiyoon ve futbol piyasasında deneyimli bir eski menajer olduğu belirtildi.

KULÜBE MİLYONLUK KAYNAK

İlkay Gündoğan Fransa şampiyonunu satın alıyor! 3

Montpellier'nin satış bedelinin 10 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edilirken, kulübün mevcut sezon kaynaklı borçlarının kapatılması amacıyla 18 ila 20 milyon euro arasında yeni bir finansman sağlanacağı aktarıldı. Yeni yatırımcıların kulüp için ekonomik açıdan farklı bir model planladığı kaydedildi.

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Fransa İlkay Gündoğan son dakika
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