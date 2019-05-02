İlkay Gündoğan için transfer dedikodusu! Münih'te görüntülendi

Adı Inter ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte anılan 28 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın izin gününde kameralara yansıyan görüntüleri, hakkındaki transfer dedikodularını arttırdı.

Münih’te arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yediği belirtilen futbolcunun kentte çekilen fotoğrafları Almanya’da yankı uyandırdı. City ile 2020’ye kadar geçerli sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman futbolcunun kontratını uzatmak istemediği açıklamasının ardından Bayern Münih, kendisiyle ilgilenen kulüpler içerisinde zikredilmişti.

Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberde İlkay'ın Münih'teki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı. Haberin ardından yıldız oyuncunun Bayern'e transfer olacağına yönelik söylentiler iyice güçlendi.

GUARDİOLA İSTEMEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

City teknik direktörü geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Eğer kontrat uzatmamak oynamama nedeni olsaydı Gündoğan da sahada olmazdı. Onun da 1 yıllık sözleşmesi kaldı ve o da mukavelesini yenilemek istemiyor. Sizin mantığınızla onun da oynamaması gerekiyor ama oynuyor" ifadelerini kullanmıştı.



