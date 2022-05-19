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İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui gizlice evlendi! Galatasaray detayı herkesi şaşırttı...

19.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui dünyaevine girdi. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay, nikah yeri olarak Kopenhag’ı, gün olarak da Galatasaray’ın UEFA Kupası kazandığı tarih 17 Mayıs’ı seçti.

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui gizlice evlendi! Galatasaray detayı herkesi şaşırttı...
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Arfaoui, yaptığı paylaşımda, “Evlendik. Gerçekten mutluyuz. Bunu gizli tutmak istedik ama ne yazık ki kocamla ilgili yalan haberlerden sonra bu gerçeği söylemek zorunda hissettim” açıklamasında bulundu.

SOYADINI HEMEN DEĞİŞTİRDİ

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Evlilik sonrası İtalyan model sosyal medya hesaplarına Gündoğan soyadını eklemeyi de ihmal etmedi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde Sara Arfaoui’ye evlenme teklif etmişti. Sezon sonunda Manchester City’den ayrılacağı konuşulan Alman futbolcu Gündoğan’ın adı İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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