İlkay Gündoğan kararını resmen açıkladı! Son günlerin en çok konuşulan ismi İlkay Gündoğan milli takımı bıraktığını duyurdu

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ancak kadro dışı bırakılan ve ismi Süper Lig için transfer dedikodularına karışan İlkay Gündoğan'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

"BİR SÜRE DÜŞÜNDÜKTEN SONRA..."

Tecrübeli futbolcu bu kararını şöyle duyurdu: ''Bir süre düşündükten sonra, milli takım kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğine karar verdim. Ülkemi temsil ederek çıktığım 82 milli maçın her birini büyük bir gururla hatırlıyorum. En büyük onurum, geçtiğimiz yaz ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda takımımızı kaptan olarak sahaya çıkarmaktı! Yıllar sonra ülkemizi yeniden gururlandırmayı başardık. Ancak turnuva öncesinde bedenimde ve zihnimde bir yorgunluk hissetmeye başlamıştım, bu da beni düşünmeye sevk etti. Kulüp ve milli takım düzeyinde oynanan maçlar da giderek artıyor.

"TEŞEKKÜRLER ALMANYA"

Almanya Milli Takımını taraftar olarak desteklemeye devam edeceğini söyleyen Gündoğan sözlerini şöyle bitirdi: ''Milli takıma kesinlikle bir taraftar olarak destek vermeye devam edeceğim ve umarım hep birlikte yükseliş trendini sürdürebiliriz. Böylece 2026 Dünya Kupası'nda en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olacağımıza dair hiçbir şüphe kalmaz. Harika bir antrenörümüz, çok güçlü bir takımımız ve mükemmel bir takım ruhumuz var. Bu yolda bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Benim için bir onurdu! Teşekkürler, Almanya! ''

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Öte yandan ismi Süper Lig devi Galatasaray ile yoğun bir şekilde anılan Gündoğan için Başkan Dursun Özbek'ten bir açıklama geldi.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Özbek açıklamasında "İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Önemli bir oyuncu. Haber dolaşıyor ama gerçekten Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil. Şu ana kadar bendeki bilgi İlkay'ın hala Barcelona'da kalmak istediği yönünde. Galatasaray her zaman İlkay gibi bir futbolcunun peşindedir. Kadrosunda görmek ister. Tartıştığımız şeyin esasına inmek lazım. Bendeki bilgi İlkay'ın Barcelona'da kalmak yönünde."