SPOR

İlkay Gündoğan, maçı olduğu için kardeşinin düğününe katılamadı

FUTBOL HABERLERİ  | 09.06.2019 21:07 | Son Güncelleme

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın kardeşi İlker Gündoğan, memleketi Dursunbey'de dünya evine girdi. Fakat yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın Belarus ile oynayacağı maç sebebi ile kardeşinin düğününe katılamadı.

İlkay Gündoğan, maçı olduğu için kardeşinin düğününe katılamadı

Manchester City forması ile önemli büyük başarılara imza atan ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw tarafından milli takım kadrosuna dahil edilmişti. Almanya'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ile karşı karşıya gelmesi sebebi ile İlkay Gündoğan da kardeşi İlker Gündoğan'ın Türkiye'de gerçekleşen düğününe katılamadı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gerçekleşen düğünde Ukrayna'lı Tanja Miozga ile hayatını birleştiren İlker Gündoğan, mütevazi bir tören ile dünya evine girdi. Baba İrfan Gündoğan ve anne Ayten Gündoğan konuklarını kapıda karşılarken, düğüne Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile siyaset ve spor dünyasından bir çok isim katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ilkay gündoğan almanya milli takımı

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