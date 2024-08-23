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İlkay Gündoğan, Manchester City'e geri döndü!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.08.2024 14:10
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Bir süredir adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılarak bir sezon aradan sonra eski takımı Manchester City'e döndü.

İlkay Gündoğan, Manchester City'e geri döndü!
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu.

1 SEZON ARADAN SONRA GERİ DÖNDÜ

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Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılan yıldız orta saha oyuncusu, Barcelona'dan ayrılarak bir sezon aradan sonra eski takımı Manchester City'e geri döndü.

İlkay Gündoğan, İngiltere Premier Lig ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

BARCELONA'YA VEDA ETTİ

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Sosyal medya hesaplarından Barcelona'ya veda mesajı paylaşan Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yılın ardından artık veda etme zamanı geldi. Buraya yeni ve heyecan verici bir mücadeleyle yüzleşmek için geldim ve buna hazırdım. Zor bir sezonda takım ve kulüp için mümkün olan en iyi şekilde mücadele etmek için her şeyimi verdim. Yeni sezon takım arkadaşlarıma yardım etmeyi sabırsızlıkla bekliyordum. şimdi zor bir durumda ayrılıyorum. Ayrılışım kulübe mali açıdan yardımcı olması beni daha az üzüyor. İnanılmaz deneyimler ve iniş çıkışlarla dolu bir dönemdi. Her zaman Barcelona'da oynamak istemiştim. Sezon ve gelecek için en iyisini diliyorum. Taraftarlar, bu büyük kulübü dünyanın en iyisi haline getirmeyi hak ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan barcelona manchester city
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