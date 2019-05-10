İlkbaharın C vitamini deposu: Çilek

Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan çileğin B, E, K vitaminleri açısından zengin olmasının yanı sıra hamilelik dönemindeki kadınlar için gerekli olan folat içeriğine de sahip olduğunu ifade ederek, “1 porsiyon çilek (10 -12 adet kadar) tükettiğinizde folat ihtiyacınızın yüzde 10'u karşılanmış oluyor. Kış aylarında bağışıklık sistemimiz için tükettiğimiz portakal ve mandalinanın yerini bahar aylarında çilek gibi kırmızı meyveler alıyor. Yüksek C vitamini içeren çilek de bunlardan biri. Çilek, C vitaminin dışında kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum mineralleri içeriyor. Özellikle ikindi ara öğünlerinde 1 kase çileğin yanında 2 salatalık ve 10-15 adet çiğ badem ile oldukça taze ve vücudunuzun su ihtiyacını karşılayan bir ara öğün yapmak mümkün. Sabah kahvaltılarında süt ve yulaf ile hazırlayacağınız yulaf lapasının üzerinde 5-6 çilek kullanmak da son derece faydalı. 100 gram çilek ortalama 35 kaloriye eşdeğer. Çilek, yüksek su içeriği sayesinde özellikle yaz aylarında vücut için gerekli olan suyu karşılamaya da yardımcı oluyor. Bu nedenle de zayıflama diyetlerinde diyetisyenler tarafından sıkça kullanılıyor” dedi.