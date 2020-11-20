İlke Özyüksel, modern pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Drzonkow kentinde gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar finali tamamlandı.
Milli pentatlet İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, binicilik ve laser run kategorilerinde gösterdiği performansla toplamda bin 401 puan alarak şampiyonluğa ulaştı.
Kadınlar kategorisinde yarışan bir diğer milli sporcu Sıdal Aslan ise bin 274 puanla 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecesini yaparak 8. sırayı aldı.
Polonya'da düzenlenen şampiyona, yarın erkekler müsabakalarıyla devam edecek.
Erkekler kategorisinde Buğra Ünal, Arda Selçuk, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona, pazar günü sona erecek.
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