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İLKEM’in başarısı tescilledi

SAMSUN HABERLERİ  | 30.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hizmet veren İLKEM öğrencileri YKS’de Türkiye derecesi yaptı.Yaşardoğu, Derebahçe, Kadifekale ile 3 farklı şubede eğitim ve öğretime katkı ve destek hizmetini sürdüren İlkadım Belediyesi Etüt ve Eğitim Merkezi (İLKEM) 263 öğrenciyi üniversiteye hazırlık kursu ile sınava hazırladı.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hizmet veren İLKEM öğrencileri YKS’de Türkiye derecesi yaptı.
Yaşardoğu, Derebahçe, Kadifekale ile 3 farklı şubede eğitim ve öğretime katkı ve destek hizmetini sürdüren İlkadım Belediyesi Etüt ve Eğitim Merkezi (İLKEM) 263 öğrenciyi üniversiteye hazırlık kursu ile sınava hazırladı. 27-28 Haziran’da tarihlerinde yapılan TYT ve AYT sınavlarına deneyimli öğretmenler eşliğinde hazırlanan öğrenciler başarıyı yakaladı.
Pandemi süreci ve sonrasında günlük deneme sınavları ve online soru çözümleri ile öğrencilerini yalnız bırakmayan İLKEM, bu başarısını Türkiye derecesi ile taçlandırdı. Sınava katılım sağlayan tüm öğrencilerin barajı geçmesi, 12 öğrencinin ise derece yapması hem öğrencilere hem de velilere büyük mutluluk yaşattı.

“Öğrencilerimize ücretsiz tercih imkanı sunuyoruz”
Alınan başarıdan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını dile getiren İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan YKS tercihleri için İLKEM şubelerine gelen öğrencilere ücretsiz rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleri eşliğinde tercih imkanı sunacaklarını ifade etti.

“Her başarını arkasın emek ve özveri var”
İlçede dereceye giren öğrencileri tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Her başarının arkasında emek, özveri ve gayret vardır. Öğrencilerimiz emek vererek karşılığında Türkiye’de derece yaptılar. Bu sevinçlerini aileleri ile belediyemize gelerek bizlerle paylaştılar. Bizleri de mutlu ettiler. Öğrencilerimizin aldıkları bu başarı, eğitim-öğretime yapılan desteklerin bir emaresidir. Belediye olarak her zaman öğrencilerimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. İlçemizde eğitime destek bizden, başarı ise öğrencilerimizden” dedi.

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