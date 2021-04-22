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İlker Kaleli, BBC dizisi The Serpent ile zirveye yerleşti

22.04.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı aktör İlker Kaleli son olarak BBC yapımı The Serpent dizisindeki rolüyle uluslararası arenada adını duyurmayı başardı. The Serpent dizisiyle gelen başarı sayesinde İlker Kaleli, IMDb’nin zirvesine yerleşti.

İlker Kaleli, BBC dizisi The Serpent ile zirveye yerleşti

Sinema veri tabanı platformu IMDb’nin sıralamasında Türk aktörler arasında ilk sıraya yerleşen İlker Kaleli’yi Engin Akyürek, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin ve Kıvanç Tatlıtuğ izledi.

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1970’li yıllarda Batılı turistleri katlettiği konuşulan seri katil Charles Sobhraj’ın hayat hikayesine odaklanan dizide İlker Kaleli Vitali Hakim adlı bir Türk’ü canlandırıyor. Dizi BBC’nin ardından şu sıralar Netflix’te de yayında.

İşte diziler sayesinde dünyada yükselişteki Türk aktörlerin IMDb sıralaması:

1-İlker Kaleli
2-Engin Akyürek
3-Çağatay Ulusoy
4-Kerem Bürsin
5-Kıvanç Tatlıtuğ
6-Engin Altan Düzyatan
7-Aras Bulut İynemli
8-Burak Özçivit
9-Can Yaman
10-Haluk Bilginer

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İlker Kaleli
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