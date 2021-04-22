İlker Kaleli, BBC dizisi The Serpent ile zirveye yerleşti

Sinema veri tabanı platformu IMDb’nin sıralamasında Türk aktörler arasında ilk sıraya yerleşen İlker Kaleli’yi Engin Akyürek, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin ve Kıvanç Tatlıtuğ izledi.
1970’li yıllarda Batılı turistleri katlettiği konuşulan seri katil Charles Sobhraj’ın hayat hikayesine odaklanan dizide İlker Kaleli Vitali Hakim adlı bir Türk’ü canlandırıyor. Dizi BBC’nin ardından şu sıralar Netflix’te de yayında.
İşte diziler sayesinde dünyada yükselişteki Türk aktörlerin IMDb sıralaması:
1-İlker Kaleli
2-Engin Akyürek
3-Çağatay Ulusoy
4-Kerem Bürsin
5-Kıvanç Tatlıtuğ
6-Engin Altan Düzyatan
7-Aras Bulut İynemli
8-Burak Özçivit
9-Can Yaman
10-Haluk Bilginer
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