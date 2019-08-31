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İlker Kaleli BBC ile Netflix'in dizisi için Tayland'da

DİZİ HABERLERİ  | 31.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

Poyraz Karayel'den sonra ekranlardan uzak kalan oyuncu İlker Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı The Serpent dizisinin çekimleri için Tayland'a gitti.

İlker Kaleli BBC ile Netflix'in dizisi için Tayland'da

Başarılı oyuncu İlker Kaleli bir süredir ekranda yer almıyordu. Öyle ki ünlü oyuncunun tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia ediliyordu. Kaleli bu iddialara pek yanıt vermezken kısa süre önce bir dizi anlaşması yaptı.

Kaleli BBC-Netflix ortak yapımı The Serpent dizisiyle anlaştı. Bangkok’a uçan İlker Kaleli bugün ekibe katılıyor. Ünlü oyuncunun dört hafta sürecek çekimleri Bangkok’un ardından adalarda devam edecek.

Dizi Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj'ın sıra dışı hikayesini anlatıyor. BBC'nin yanısıra Netflix'te de yayınlanarak dünyada geniş bir kitleye ulaşması beklenen The Serpent’in yönetmenliğini ünlü House of Cards dizisini yöneten Tom Shankland yapıyor.

İlker Kaleli, BBC ile şubattan bu yana görüşmelerini sürdürdüğü The Serpent'in çekim takviminin çakışması nedeniyle Yabancı adlı yerli dizi projesinde rol alamayacak.

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The Serpent İlker Kaleli İlker Kaleli dizi

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