İlker Kaleli'den Sıla'ya romantik doğum günü kutlaması

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle haziranda yapmayı planladığı tüm konserlerini temmuza erteleyen Sıla Gençoğlu, şimdilerde sevgilisi İlker Kaleli ile bol bol zaman geçiriyor.



Dün de ünlü şarkıcının doğum günüydü.

Ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan ve ardından oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla, 42’nci yaşına bastı. Aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündem olan çiftten 38 yaşındaki Kaleli, sevgilisinin bu özel gününü es geçmedi, romantik fotoğraflar paylaştı.

Oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, “Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelere. İyi ki varsın” notunu düştü. Kaleli'nin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan şarkıcı ise “Gülen yüzüne hayran” yorumunu yaptı.





