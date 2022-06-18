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İlker Kaleli'den Sıla'ya romantik doğum günü kutlaması

18.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, 42'nci yaşına bastı. Sevgilisi İlker Kaleli de, doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Kaleli, Sıla ile olan fotoğraflarının altına “Bana gülmeyi sevdirdin” yazdı.

İlker Kaleli'den Sıla'ya romantik doğum günü kutlaması

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle haziranda yapmayı planladığı tüm konserlerini temmuza erteleyen Sıla Gençoğlu, şimdilerde sevgilisi İlker Kaleli ile bol bol zaman geçiriyor.
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Dün de ünlü şarkıcının doğum günüydü.

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Ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan ve ardından oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla, 42’nci yaşına bastı. Aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündem olan çiftten 38 yaşındaki Kaleli, sevgilisinin bu özel gününü es geçmedi, romantik fotoğraflar paylaştı.

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Oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, “Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelere. İyi ki varsın” notunu düştü. Kaleli'nin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan şarkıcı ise “Gülen yüzüne hayran” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Sıla Gençoğlu
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