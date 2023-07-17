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  4. İlkin Aydın, canlı yayında şampiyonluk sonrası tepki gösterdi! ''Bu nasıl soru?''

İlkin Aydın, canlı yayında şampiyonluk sonrası tepki gösterdi! ''Bu nasıl soru?''

17.07.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB kadınlar voleybol dünya sıralamasında adını zirveye yazdırdı. Maç sonunda röportaj veren milli oyuncu İlkin Aydın, kendisine soru soran muhabire tepki gösterdi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi’nin 2023 yılı şampiyonu Türkiye oldu. 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Antalya’da oynanan ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada takımları yer aldı. Güney Kore’yi 3-0’lık sonuçla geçen milliler, Sırbistan’ı 3-1, İtalya’yı da 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi’ne 3’te 3 yaparak başladı. Filenin Sultanları, dördüncü maçında ABD’ye 3-2 mağlup olurken ilk haftayı 4. sırada tamamladı.

ABD’DE ŞAMPİYONLUK KUPASI FİLENİN SULTANLARI’NIN OLDU

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A Milli Kadın Voleybol Takımı finaller kadrosunda; Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Hande Baladın, Saliha Şahin, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç yer aldı.

13 Temmuz Perşembe günü İtalya ile çeyrek final maçına çıkan milliler, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 5.kez adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ev sahibi ABD ile karşılaşan ay-yıldızlılar, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı ve 2018 yılının ardından ikinci kez finale yükselmeyi başardı. ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalinde Türkiye ile Çin karşı karşıya geldi. Milliler, ilk seti 25-22 alırken, ikinci sette Asya temsilcisi aynı sonuçla seti kazandı. Üçüncü sette üstün performans sergileyen Filenin Sultanları 25-19’luk sonuçla 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-16 kazanan milliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak Milletler Ligi’nde ilk kez şampiyon oldu. Organizasyonda üçüncülük maçında ABD’yi 3-2’lik skor ile mağlup eden Polonya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

MUHABİRE TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisine soru soran muhabirin sorusunu beğenmeyen İlkin Aydın, "Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz." dedi.

TRT spikeri: Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz?

İlkin Aydın: Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun.

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Şampiyonluk sonrası ağlatan paylaşım!Şampiyonluk sonrası ağlatan paylaşım!
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