İlkin Aydın rüya kadroyu kurdu: Herkes Barış Alper Yılmaz'ı beklerken Osimhen'i seçmesi izleyenleri şaşırttı...

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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
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TRT Spor Yıldız’a konuşan İlkin Aydın’dan, farklı spor dallarından oyuncularla bir voleybol takımı kurması istendi. Sosyal medyada viral olan videoda, Milli voleybolcunun oluşturduğu kadroda yer alan sürpriz bir Galatasaraylı isim dikkat çekti.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Milli voleybolcu İlkin Aydın, TRT Spor Yıldız’a verdiği röportajda farklı spor dallarından oyuncularla bir voleybol takımı oluşturdu. İlginç seçimleri ve yaratıcı yaklaşımıyla dikkat çeken Aydın, kadroda hem basketbol hem de futbol dünyasından yıldız isimlere yer verdi.

MESSİ’DEN KOBE’YE BİRÇOK YILDIZ VAR

İlkin Aydın’ın hayali takımında, Lionel Messi pasör pozisyonunda görev alırken, Kobe Bryant ve kendisi köşe oyuncuları olarak sahadaki yerlerini aldı. Pasör çaprazı pozisyonunda ise fiziksel gücüyle dikkat çeken LeBron James yer aldı.

Orta oyuncu pozisyonuna ise voleybol sahalarının güçlü ismi Maja Poljak ile farklı branşlardan bir yıldız, libero pozisyonuna ise tenis dünyasından Novak Djokovic’i seçti.

GALATASARAY’LI YILDIZIN SÜRPRİZ GÖREVİ

osimhen

İlkin Aydın’ın kadrosundaki en dikkat çekici seçim ise Galatasaray’ın sembol isimlerinden biri olan Victor Osimhen oldu. Osimhen, güçlü duruşu ve kararlılığıyla İlkin Aydın tarafından orta oyuncu pozisyonuna seçildi. Bu tercih, Galatasaraylı taraftarlar arasında ilgiyle karşılandı.

Kaynak: TRT Yıldız

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Barış Alper Yılmaz galatasaray Victor Osimhen
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