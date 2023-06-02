İlkin Tüfekçi havluyu üstüne sarıp poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Yer aldığı diziler ve sosyal medya paylaşımlarla sık sık gündeme gelen İlkin Tüfekçi son olarak Çağatay Ulusoy ile anılmıştı. Yaz sezonunu açan ünlü oyuncu bu defa tatil pozlarıyla çok konuşuldu.

Havuz başında çektirdiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan İlkin Tüfekçi havluyu üstüne sarıp poz verdi. Ünlü ismin bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Ekranların sevilen isimlerinden olan İlkin Tüfekçi Florya Selim Pars Lisesi'nden mezun oldu. İlkin Tüfekçi üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

İlkin tüfekçi oyunculuk kariyerine bir döneme damga vurmuş yapım olan Arka Sıradakiler dizisiyle başladı.

Arka Sıradakiler dizisinde 'Selin' karakteriyle hafızalara kazınan İlkin Tüfekçi, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.





