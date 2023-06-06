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İlkokul bahçesinde başlayan "Poyrazın Kızları"nın hikayesi Süper Lig'e taşındı

06.06.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Hentbol 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkan ve "Poyrazın Kızları" olarak bilinen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Takımı oyuncuları, ilkokuldan bu yana beraber mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli ve aynı zamanda takımın başantrenörü Merve Yılmaz, Bursa'nın Mudanya ilçesinde sporcu yetiştirme çalışmaları kapsamında 12 Eylül İlkokulu'ndaki öğrencileri, bahçede hentbol oynarken keşfetti.

Öğrencilere bir süre sonra altyapıda antrenmanlar yaptırmaya başlayan Yılmaz, takımı oluşturduktan sonra yerel turnuvalarda şampiyonluklar elde etme başarısı gösterdi.

Yıllar geçtikçe başarılar ulusal boyuta da taşındı ve aynı öğrenci grubu 10 yıl aradan sonra Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde sadece 1 mağlubiyet alarak şampiyonluğa imza attı.

Yaş ortalaması 17 olan ve "Poyrazın Kızları" olarak bilinen Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.

YILMAZ: "HİKAYEMİZ SÜPER LİG'E KADAR UZANDI"

Başantrenör Merve Yılmaz, AA muhabirine, hikayenin henüz ilkokul sürecinde başladığını ve bu dönemde ilk olarak onlara hentbolu sevdirdiklerini söyledi.

Sporcularının ilk başarıyı 6. sınıfa giderken elde ettiğini belirten Yılmaz, "10 yılda ciddi bir emek harcadık. Çocuklarımız aile ortamında büyüdüler. Velilerimiz çok destek oldu ve ardından hikayemiz Süper Lig'e kadar uzandı." dedi.

"Kadın antrenör olarak bir kadın takımının başında şampiyon olmak ayrıca anlamlı." ifadesini kullanan Yılmaz, " Birçok süreç yaşadık ama en önemlisi aile olarak buralara gelmek. Öncellikli amacımız gençlerimizi desteklemek. İç transfer yapıp Süper Lig'e tutunacak güzel bir kadro oluşturmak ve sonrasında önümüze bakmak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve kulüp başkanı Gökhan Dinçer bize itici güç oldular. Bu güçle de daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Takımımızda birçok sporcunun ileride A Milli Takım forması giyebilecek potansiyeli var. Sporcularımızı Avrupa ekolüne kazandırma şansımız da yüksek." diye konuştu.

KASAPOĞLU: "BİR İLKOKULUN BAHÇESİNDE BAŞLADI HİKAYEMİZ"

Takım kaptanı Melike Kasapoğlu, yakalanan başarının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Zorlu süreçlerin ardından buralara kadar geldiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Mudanya'da bir ilkokulun bahçesinde başladı hikayemiz. Oradan buralara gelmek çok gurur verici. İmkansızlıklar içerisinden bu imkanları oluşturduk. Bu sezon başında şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı hedeflemiştik, başardık. Tüm takım aynı okuldan buralara geldik. Diğer takımlardan en büyük farkımız bu. 10 yıldır hep beraberiz. Bir maçı kaybettiğimizde, takım halinde yüreğimizde hissediyoruz. Başarıyı getiren aile ortamı. Bize konulan hedefler doğrultusunda en iyisini yapmak için Süper Lig'de mücadele edeceğiz."

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