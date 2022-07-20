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İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Çocuğum hangi okula gidecek? MEB e-Okul sistemi!

20.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul kayıtlarının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl çocuğu eğitim hayatına başlayacak olacak birçok kişi "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapıyor. Peki İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Çocuğum hangi okula gidecek? MEB e-Okul sistemi!

İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Bilindiği üzere ilkokula başlama yaşı gelen çocuklar için kayıtlar, e-Okul üzerinden yapılıyor. Çok sayıda veli, "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtına ulaşmak için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

İlkokul 1. sınıf ile 5. sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması 1 Temmuz'da başlayacak.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çok sayıda vatandaş, çocuklarının hangi okula gideceğini merak ediyor.

Öğrencinin kayıt olduğu okul, e-Okul üzerinden öğrenilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi için aşağıdaki linke tıklayın:

https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde bitecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Öte yandan ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
e-okul Milli Eğitim Bakanlığı
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